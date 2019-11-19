Μπουλς - Μπακς: Ο Γιάννης ξεκίνησε τα καρφώματα! (vid)

Ξεκίνησαν τα καρφώματα για τον Γιάννη Αντετοκούνμο στο Σικάγο.
Ο ηγέτης των Μπακς έφυγε ανενόχλητος και κάρφωσε σαν σε προπόνηση.
Δείτε τη φάση
Freaky fastbrea#FearTheDeer pic.twitter.com/z90ad36cQb
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 19, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ 9vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1vs
ΔΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 5vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 1vs
ΕΛΒΕΤΙΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ 3vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΤΑ 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
LIVE
NEW YORK KNICKS 116vs
CLEVELAND CAVALIERS 96
LIVE
TORONTO RAPTORS 95vs
CHARLOTTE HORNETS 74
LIVE
BROOKLYN NETS 66vs
INDIANA PACERS 84
LIVE
CHICAGO BULLS 60vs
MILWAUKEE BUCKS 65
LIVE
HOUSTON ROCKETS 72vs
PORTLAND 52
LIVE
DALLAS MAVERICKS 53vs
SAN ANTONIO SPURS 36
LIVE
PHOENIX SUNS 8vs
BOSTON CELTICS 6
LIVE
UTAH JAZZ 14vs
MINNESOTA 14
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
OKLAHOMA CITY -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
ΑΕΚ -vs
RASTA VECHTA -
VEF RIGA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
HAPOEL UNET HOLON -vs
SASSARI -
ANTWERP GIANTS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
TURK TELEKOM -
BAXI MANRESA -vs
FILOU OOSTENDE -
DIJON -vs
BONN -
GALATASARAY -vs
UNICAJA -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -vs
ΙΣΡΑΗΛ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΛΕΤΟΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ -
BROMLEY -vs
BRISTOL ROVERS -
PETERBOROUGH UNITED -vs
STEVENAGE -
BURTON ALBION -vs
SALFORD CITY -
EXETER CITY -vs
CAMBRIDGE UNITED -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
DONCASTER ROVERS -vs
AFC WIMBLEDON -
GILLINGHAM -vs
SUNDERLAND AFC -
BRADFORD CITY -vs
SHREWSBURY TOWN -
EASTLEIGH -vs
STOURBRIDGE -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε ανενόχλητος στο καλάθι των Μπουλς.
Ξεκίνησαν τα καρφώματα για τον Γιάννη Αντετοκούνμο στο Σικάγο.
Ο ηγέτης των Μπακς έφυγε ανενόχλητος και κάρφωσε σαν σε προπόνηση.
Δείτε τη φάση
Freaky fastbrea#FearTheDeer pic.twitter.com/z90ad36cQb
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 19, 2019