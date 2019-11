Ο 28χρονος παίκτης δεν θα ενισχύσει τους Νετς, καθώς ταλαιπωρείται ακόμα από τραυματισμό στον δεξιό ώμο.

Ο Ίρβινγκ είχε απουσιάσει και από την αναμέτρηση με τους Μπουλς, αλλά η ομάδα του έφτασε στη νίκη (111-117).

Kyrie to miss his second straight game with right shoulder injury. pic.twitter.com/MTrG5NJkBx

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 18, 2019