ΛεΜπρον για Κόμπι: «Είναι σουρεαλιστικό... » (vid)

Ο Κόμπι Μπράιντ βρέθηκε στο γήπεδο, μαζί με την κόρη του, να παρακολουθήσει τον αγώνα των Λέικερς με τους Χοκς και ο ΛεΜπρον Τζέιμς ήθελε πάρα πολύ να φύγει ευχαριστημένος. Ο «Βασιλιάς» τόνισε ότι είναι σουρεαλιστικό, ενώ μίλησε με απόλυτο θαυμασμό για τον Κόμπι και όσα έχει πετύχει.

«Είναι τέλειο. Σημαίνει πολλά για τον Οργανισμό, για το Λος Άντζελες, εμένα, τους συμπαίκτες μου, να είναι κοντά μας ο Κόμπι. Για εμένα που μεγάλωσα βλέποντας τον, θαυμάζοντας τον, είμαι ένα από τα παιδιά που βγήκα κατευθείαν μετά το λύκειο.

Εκείνος κατάφερε τα πάντα και εγώ τον παρακολουθούσα. Είναι σουρεαλιστικό για εμένα, ένα παιδί από το Άκρον, να βλέπω δίπλα μου τον Κόμπι και ακόμα και σε αυτή την φάση της καριέρας μου είναι σημαντικό.

Είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών και πέρασε τον χρόνο του για να μας δει, ενώ είχε δίπλα του μια από τις κορυφαίες γυναίκες παίκτριες που έρχεται (σ.σ. την κόρη του) και απλά ήθελα να τους δώσω ένα σόου και να πουν ΟΚ μπορεί να πάμε σε ένα ακόμα παιχνίδι».

