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O Χάρντεν... χόρεψε δίχως έλεος τον rookie και το έσταξε! (vid)

O Χάρντεν... χόρεψε δίχως έλεος τον rookie και το έσταξε! (vid)

O Χάρντεν... χόρεψε δίχως έλεος τον rookie και το έσταξε! (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν... ζάλισε με φοβερές ντρίμπλες τον Κάλβερ και το... μπουμπούνισε.

Χορεύει πάνω στο παρκέ ο Χάρντεν. Ο Μούσιας εξέθεσε το rookie των Τίμπεργουλβς, Κάλβερ, αφού δεν σταμάτησε να κάνει ντρίμπλες μπροστά του.

Τελικά αποφάσισε να σταματήσει τα μαγικά του και το έσταξε το τρίποντο.

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