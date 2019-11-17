O Χάρντεν... χόρεψε δίχως έλεος τον rookie και το έσταξε! (vid)

Χορεύει πάνω στο παρκέ ο Χάρντεν. Ο Μούσιας εξέθεσε το rookie των Τίμπεργουλβς, Κάλβερ, αφού δεν σταμάτησε να κάνει ντρίμπλες μπροστά του.
Τελικά αποφάσισε να σταματήσει τα μαγικά του και το έσταξε το τρίποντο.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
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ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2
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ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 2
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ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
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ΣΕΡΒΙΑ 1vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 111vs
BROOKLYN NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 83vs
MILWAUKEE BUCKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 102vs
CHARLOTTE HORNETS 103
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 105vs
HOUSTON ROCKETS 125
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 109vs
NEW ORLEANS PELICANS 94
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 116vs
PORTLAND 121
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 110vs
TORONTO RAPTORS 102
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 150vs
ATLANTA HAWKS 101
CLEVELAND CAVALIERS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
SACRAMENTO KINGS -vs
BOSTON CELTICS -
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ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1
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ΤΡΙΚΑΛΑ 2vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
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ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2
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ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2
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ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
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ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 2vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0
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ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
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ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2
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ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
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ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) 39vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Γ) 19
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ΔΑΝΙΑ (Γ) 11vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) 11
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ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ) 6vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) 4
ΑΛΒΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γ) -
ΕΣΘΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Γ) -
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ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒ. (Γ) -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ (Γ) -
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
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ΓΑΛΛΙΑ -
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΔΟΡΡΑ -vs
ΤΟΥΡΚΙΑ -
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CFR CLUJ 1vs
KISVARDA MASTER GOOD 0
ΤΕΛΙΚΟ
DYNAMO KYIV 5vs
OBOLON-BROVAR KYIV 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK KRASNODAR 1vs
ROSTOV 0
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ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
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BESIKTAS 8vs
BURSASPOR 7
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 68vs
AFYON BELEDIYE 72
ΤΕΛΙΚΟ
TOFAS 76vs
FENERBAHCE BEKO 82
ΤΕΛΙΚΟ
TRENTO 79vs
VANOLI BAS. CREMONA 89
OPENJOBMETIS VARESE -vs
UMANA REYER VENEZIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ALMA TRIESTE -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
MILANO -
ORIORA PISTOIA -vs
RED OCTOBER CANTU -
VIRTUS ROMA -vs
VL PESARO -
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 94vs
ESTUDIANTES 72
ΤΕΛΙΚΟ
GRAN CANARIA 85vs
UCAM MURCIA 79
VALENCIA -vs
ZARAGOZA -
BILBAO BASKET -vs
REAL MADRID -
KIROLBET BASKONIA -vs
FUENLABRADA -
Ο Τζέιμς Χάρντεν... ζάλισε με φοβερές ντρίμπλες τον Κάλβερ και το... μπουμπούνισε.
Χορεύει πάνω στο παρκέ ο Χάρντεν. Ο Μούσιας εξέθεσε το rookie των Τίμπεργουλβς, Κάλβερ, αφού δεν σταμάτησε να κάνει ντρίμπλες μπροστά του.
Τελικά αποφάσισε να σταματήσει τα μαγικά του και το έσταξε το τρίποντο.
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