Μετά τον Τσάμπερλεϊν, τέτοια... όργια μόνο ο Χάρντεν (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε... 49 πόντους κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Ετσι, ύστερα από 13 ματς έχει μέσο όρο 39.5 πόντους ανά ματς.

Μόνο ο Τσάμπερλεϊν είχε καλύτερα νούμερα με 48.4 το 1961 και 53.5 τις σεζόν 1962 και 1963 στα πρώτα 13 ματς της σεζόν.

James Harden is averaging 39.5 PPG after tonight's 49-point performance. The only other player in @NBAHistory to average 39.0+ points per game through the first 13 games in a season was Wilt Chamberlain (48.4 in 1961-62), (53.5 in 1962-63) twice. pic.twitter.com/y2OVOJgyAr

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 17, 2019