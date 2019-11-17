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ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Οι Μπακς κοντράρονται με τους Πέισερς, ενώ οι Μάβερικς παίζουν με τους Ράπτορς. Δείτε την εξέλιξη των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες

01:00 Μπουλς-Νετς
02:00 Πέισερς-Μπακς
02:30 Νικς-Χόρνετς
03:00 Χιτ-Πέλικανς
03:00 Τίμπεργουλβς-Ρόκετς
03:30 Μάβερικς-Ράπτορς
03:30 Σπερς-Μπλέιζερς
05:30 Κλίπερς-Χοκς

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