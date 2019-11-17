Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Οι αποψινοί αγώνες
01:00 Μπουλς-Νετς
02:00 Πέισερς-Μπακς
02:30 Νικς-Χόρνετς
03:00 Χιτ-Πέλικανς
03:00 Τίμπεργουλβς-Ρόκετς
03:30 Μάβερικς-Ράπτορς
03:30 Σπερς-Μπλέιζερς
05:30 Κλίπερς-Χοκς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 107vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 85vs
ΑΡΗΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΥΠΡΟΣ 1vs
ΣΚΩΤΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 68vs
ΑΕΚ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΑΤΙΑ 3vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ 2vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΡΑΗΛ 1vs
ΠΟΛΩΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ 0vs
ΟΥΑΛΙΑ 2
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
CHICAGO BULLS 10vs
BROOKLYN NETS 19
INDIANA PACERS -vs
MILWAUKEE BUCKS -
NEW YORK KNICKS -vs
CHARLOTTE HORNETS -
MINNESOTA -vs
HOUSTON ROCKETS -
MIAMI HEAT -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
DALLAS MAVERICKS -vs
TORONTO RAPTORS -
SAN ANTONIO SPURS -vs
PORTLAND -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
ATLANTA HAWKS -
CLEVELAND CAVALIERS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
SACRAMENTO KINGS -vs
BOSTON CELTICS -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
AFYON BELEDIYE -
TOFAS -vs
FENERBAHCE BEKO -
BESIKTAS -vs
BURSASPOR -
TRENTO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
UMANA REYER VENEZIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ALMA TRIESTE -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
MILANO -
ORIORA PISTOIA -vs
RED OCTOBER CANTU -
VIRTUS ROMA -vs
VL PESARO -
FC BARCELONA -vs
ESTUDIANTES -
GRAN CANARIA -vs
UCAM MURCIA -
VALENCIA -vs
ZARAGOZA -
BILBAO BASKET -vs
REAL MADRID -
KIROLBET BASKONIA -vs
FUENLABRADA -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΔΟΡΡΑ -vs
ΤΟΥΡΚΙΑ -
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) -vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Γ) -
ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ) -vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) -
ΔΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -
ΑΛΒΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γ) -
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -
ΕΣΘΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΡΩΣΙΑ (Γ) -
GREAT BRITAIN (W) -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ (Γ) -
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒ. (Γ) -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ (Γ) -
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
Οι Μπακς κοντράρονται με τους Πέισερς, ενώ οι Μάβερικς παίζουν με τους Ράπτορς. Δείτε την εξέλιξη των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Οι αποψινοί αγώνες
01:00 Μπουλς-Νετς
02:00 Πέισερς-Μπακς
02:30 Νικς-Χόρνετς
03:00 Χιτ-Πέλικανς
03:00 Τίμπεργουλβς-Ρόκετς
03:30 Μάβερικς-Ράπτορς
03:30 Σπερς-Μπλέιζερς
05:30 Κλίπερς-Χοκς