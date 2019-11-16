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Το NBA, live στο gazzetta

Το NBA, live στο gazzetta

Το NBA, live στο gazzetta

Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (16/11) με οκτώ αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

02:00 Σάρλοτ - Πίστονς
02:00 Μάτζικ - Σπερς
03:00 Ρόκετς - Πέισερς
03:00 Γκρίζλις - Τζαζ
03:00 Τίμπεργουλβς - Ουίζαρντς
03:00 Θάντερ - Σίξερς
05:30 Ουόριορς - Σέλτικς
05:30 Λέικερς - Κινγκς

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