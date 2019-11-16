Το NBA, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:00 Σάρλοτ - Πίστονς
02:00 Μάτζικ - Σπερς
03:00 Ρόκετς - Πέισερς
03:00 Γκρίζλις - Τζαζ
03:00 Τίμπεργουλβς - Ουίζαρντς
03:00 Θάντερ - Σίξερς
05:30 Ουόριορς - Σέλτικς
05:30 Λέικερς - Κινγκς
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ 0vs
ΕΛΛAΔΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 83vs
ZALGIRIS KAUNAS 74
ΤΕΛΙΚΟ
CSKA MOSCOW 88vs
FENERBAHCE BEKO 70
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 72vs
LYON-VILLEURBANNE 74
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 82vs
BAYERN MUNCHEN 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3vs
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 0vs
ΙΤΑΛΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 7vs
ΜAΛΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ 6vs
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 0
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
LARISA -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
CHARLOTTE HORNETS -vs
DETROIT PISTONS -
ORLANDO MAGIC -vs
SAN ANTONIO SPURS -
MINNESOTA -vs
WASHINGTON WIZARDS -
HOUSTON ROCKETS -vs
INDIANA PACERS -
OKLAHOMA CITY -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
UTAH JAZZ -
GOLDEN STATE -vs
BOSTON CELTICS -
LOS ANGELES LAKERS -vs
SACRAMENTO KINGS -
OGM ORMANSPOR -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
BANDIRMA B.I.K. -vs
GAZIANTEP -
PINAR KARSIYAKA -vs
GALATASARAY -
ANADOLU EFES -vs
TURK TELEKOM -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΣΚΩΤΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΡΩΣΙΑ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -vs
ΟΥΑΛΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -
ΚΡΟΑΤΙΑ -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -
ΙΣΡΑΗΛ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
BAXI MANRESA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
MORABANC ANDORRA -vs
UNICAJA -
SAN PABLO BURGOS -vs
REAL BETIS -
JOVENTUT BADALONA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
SASSARI -vs
REGGIANA -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (16/11) με οκτώ αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
02:00 Σάρλοτ - Πίστονς
02:00 Μάτζικ - Σπερς
03:00 Ρόκετς - Πέισερς
03:00 Γκρίζλις - Τζαζ
03:00 Τίμπεργουλβς - Ουίζαρντς
03:00 Θάντερ - Σίξερς
05:30 Ουόριορς - Σέλτικς
05:30 Λέικερς - Κινγκς