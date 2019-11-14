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TOP 10 με ΛεΜπρόν, Χάρντεν και clutch Μοράντ! (vid)

TOP 10 με ΛεΜπρόν, Χάρντεν και clutch Μοράντ! (vid)

TOP 10 με ΛεΜπρόν, Χάρντεν και clutch Μοράντ! (vid)

ΛεΜπρόν και Χάρντεν πρωταγωνιστούν στο TOP 10 του ΝΒΑ, αλλά η κορυφή ανήκει στον Μοράντ με το νικητήριο καλάθι του κόντρα στους Χόρνετς.

Εντυπωσιακό είναι το TOP 10 του ΝΒΑ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Τζέιμς Χάρντεν προσπάθησαν να πάρουν την πρωτιά, ωστόσο το νικητήριο καλάθι του Μοράντ κόντρα στους Γκρίζλις αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή..

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