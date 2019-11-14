Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:00 Χόρνετς - Γκρίζλις
02:00 Μάτζικ - Σίξερς
02:30 Σέλτικς - Ουίζαρντς
02:30 Ρόκετς - Κλίπερς
03:00 Τίμπεργουλβς - Σπερς
05:00 Λέικερς - Ουόριορς
05:00 Μπλέιζερς - Ράπτορς
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 74vs
SAN PABLO BURGOS 66
ΤΕΛΙΚΟ
AS MONACO 80vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 59
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ALBA BERLIN -
BC KHIMKI -vs
MILANO -
ANADOLU EFES -vs
ZENIT PETERSBURG -
REAL MADRID -vs
FC BARCELONA -
ΤΕΛΙΚΟ
MORNAR BAR 65vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 95vs
HAPPY CASA BRINDISI 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 3
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -
BC KHIMKI -vs
MILANO -
ANADOLU EFES -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ALBA BERLIN -
KIROLBET BASKONIA -vs
MACCABI TEL AVIV -
REAL MADRID -vs
FC BARCELONA -
LIVE
CHARLOTTE HORNETS 21vs
MEMPHIS GRIZZLIES 19
LIVE
ORLANDO MAGIC 22vs
PHILADELPHIA 76ERS 20
HOUSTON ROCKETS -vs
LOS ANGELES CLIPPERS -
BOSTON CELTICS -vs
WASHINGTON WIZARDS -
MINNESOTA -vs
SAN ANTONIO SPURS -
LOS ANGELES LAKERS -vs
GOLDEN STATE -
PORTLAND -vs
TORONTO RAPTORS -
ΡΩΣΙΑ (Γ) -vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒ. (Γ) -
ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -vs
ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ) -
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΔΑΝΙΑ (Γ) -
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΑΛΒΑΝΙΑ (Γ) -
ΙΣΡΑΗΛ (Γ) -vs
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) -
ΠΟΛΩΝΙΑ (Γ) -vs
GREAT BRITAIN (W) -
ΛΕΤΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ) -
ΕΛΒΕΤΙΑ (Γ) -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ (Γ) -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γ) -vs
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Γ) -
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Γ) -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
SC FREIBURG -vs
ST. GALLEN -
VALEPA SASTAMALA -vs
SHAKHTAR SOLIGORSK -
OK BUDVA -vs
SL BENFICA -
ΤΟΥΡΚΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΓΑΛΛΙΑ -vs
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -
ΑΓΓΛΙΑ -vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ -
ΤΣΕΧΙΑ -vs
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΡΑ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (14/11) με επτά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr παρουσιάζει την εξέλιξη των αγώνων.
Αναλυτικά
02:00 Χόρνετς - Γκρίζλις
02:00 Μάτζικ - Σίξερς
02:30 Σέλτικς - Ουίζαρντς
02:30 Ρόκετς - Κλίπερς
03:00 Τίμπεργουλβς - Σπερς
05:00 Λέικερς - Ουόριορς
05:00 Μπλέιζερς - Ράπτορς