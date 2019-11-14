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Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (14/11) με επτά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr παρουσιάζει την εξέλιξη των αγώνων.  

Αναλυτικά

02:00 Χόρνετς - Γκρίζλις
02:00 Μάτζικ - Σίξερς
02:30 Σέλτικς - Ουίζαρντς
02:30 Ρόκετς - Κλίπερς
03:00 Τίμπεργουλβς - Σπερς
05:00 Λέικερς - Ουόριορς
05:00 Μπλέιζερς - Ράπτορς

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