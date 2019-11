Τόνι Πάρκερ: Ανρί και Μπαπέ «υποκλίθηκαν» για την απόσυρση της φανέλας του (vid)

Ο Τιερί Ανρί και ο Κίλιαν Μπαπέ θέλησαν να συγχαρούν τον Γάλλο θρύλο των Σπερς και νυν πρόεδρο της Βιλερμπάν για την σπουδαία επιτυχία της απόσυρσης της φανέλας του στον σύλλογο του Σαν Αντόνιο.

«Έχουμε περάσει πολλά δύσκολα μαζί και ήσουν βράχος δίπλα μου. Μακάρι να ήμουν κι εγώ το ίδιο για σένα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κατάφερες ν' αποσυρθεί η φανέλα σου γιατί κάτι τέτοια δεν συμβαίνουν εύκολα. Το αξίζεις, συγχαρητήρια» είπε ο παλαίμαχος στράικερ και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Άρσεναλ, «Τιτί», αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη σχέση τους στο πέρασμα των ετών.

Από την πλευρά του, ο Κίλιαν Μπαπέ, είχε να θυμηθεί και μια στιγμή που του είχε μείνει χαραγμένη στη μνήμη, από το 2013...

«Ο Τόνι είναι θρύλος για τον γαλλικό αθλητισμό και έχει μεγάλες επιτυχίες παγκοσμίως. Έχει εκπροσωπήσει τη Γαλλία με τον καλύτερο τρόπο χάρη στις ικανότητές του και έκανε την πατρίδα περήφανη. Είναι θρύλος. Θυμάμαι μια ομιλία στο ημίχρονο του ημιτελικού του Eurobasket το 2013. Έδωσε ενέργεια και η ομάδα ανέκτησε τη συγκέντρωσή της για να φτάσει στη νίκη κι έπειτα στο χρυσό στον μεγάλο τελικό. Είναι μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του και με είχε εντυπωσιάσει».

French football stars, Thierry Henry & Kylian Mbappé, congratulated their fellow countryman Tony Parker on his jersey retirement last night #MerciTony pic.twitter.com/mmykVMjPHn

— NBA UK (@NBAUK) November 12, 2019