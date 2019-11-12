Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:00 Πίστονς - Τίμπεργουλβς
02:30 Σέλτικς - Μάβερικς
02:30 Σπερς - Γκρίζλις
03:00 Πέλικανς - Ρόκετς
05:30 Ουόριορς - Τζαζ
05:30 Κλίπερς - Ράπτορς
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΑΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 81vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 3vs
MANCHESTER CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER UNITED 3vs
BRIGHTON & HOVE 1
ΤΕΛΙΚΟ
JUVENTUS 1vs
AC MILAN 0
LIVE
DETROIT PISTONS 48vs
MINNESOTA 57
LIVE
SAN ANTONIO SPURS 22vs
MEMPHIS GRIZZLIES 35
LIVE
BOSTON CELTICS 25vs
DALLAS MAVERICKS 19
NEW ORLEANS PELICANS -vs
HOUSTON ROCKETS -
GOLDEN STATE -vs
UTAH JAZZ -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
TORONTO RAPTORS -
LIETKABELIS -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ΠΑΟΚ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
BESIKTAS -vs
SZOMBATHELY -
BONN -vs
NEPTUNAS -
MORNAR BAR -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
RASTA VECHTA -vs
BANDIRMA B.I.K. -
PAU-LACQ-ORTHEZ -vs
HAPOEL JERUSALEM -
ZARAGOZA -vs
DIJON -
WALDVIERTEL -vs
SCMU CRAIOVA -
TRENTO -vs
BUDUCNOST -
RATIOPHARM ULM -vs
MORABANC ANDORRA -
NANTERRE 92 -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
YEOVIL TOWN -vs
HARTLEPOOL UNITED -
BROMLEY -vs
BRISTOL ROVERS -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (12/11) με έξι αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
02:00 Πίστονς - Τίμπεργουλβς
02:30 Σέλτικς - Μάβερικς
02:30 Σπερς - Γκρίζλις
03:00 Πέλικανς - Ρόκετς
05:30 Ουόριορς - Τζαζ
05:30 Κλίπερς - Ράπτορς