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Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται απόψε (12/11) με έξι αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

02:00 Πίστονς - Τίμπεργουλβς
02:30 Σέλτικς - Μάβερικς
02:30 Σπερς - Γκρίζλις
03:00 Πέλικανς - Ρόκετς
05:30 Ουόριορς - Τζαζ
05:30 Κλίπερς - Ράπτορς

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