Αντετοκούνμπο: «Θα πληρώσω για την πινακίδα που έσπασα, δεν υπάρχει δικαιολογία» (vid)

Στο ημίχρονο με τους Θάντερ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσπασε μια πινακίδα με το σήμα των Θάντερ. Αργότερα, ο Giannis δήλωσε έτοιμος να πληρώσει ή να ανταλλάξει με μία των Μπακς όταν η ομάδα της Οκλαχόμα πάει στο Μιλγουόκι.

«Θα προσπαθήσω να πληρώσω για την πινακίδα ή θα σας την ανταλλάξω με μία των Μπακς όταν έρθετε στο Μιλγουόκι. Αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την ενέργεια μου, ήμουν δυσαρεστημένος από την απόδοση μου στο πρώτο μέρος», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδού η σπασμένη πινακίδα:

Κι οι δηλώσεις του για το περιστατικό:

"Obviously, I’ll try to pay for the sign or I can trade you guys with a Bucks sign when you guys come to Milwaukee, but there’s no excuse for that."

Giannis on breaking the sign and the WIN: pic.twitter.com/TW1eyGIQa1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2019