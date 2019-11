Μπακς: Στη G-League ο Μπέντερ (pic)

Οι Wisconsin Herd κάνουν πρεμιέρα απόψε κόντρα στους Windy City Bulls και θα έχουν στο ρόστερ τους τον Ντράγκαν Μπέντερ.

Οι Μπακς αποφάσισαν να στείλουν τον Κροάτη στην θυγατρική τους για το πρώτο ματς της σεζόν.

Φέτος ο Μπέντερ δεν έχει παίξει λεπτό στα παιχνίδια της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Dragan Bender will be in uniform tonight for the @WisconsinHerd as it opens the 2019-20 season against the Windy City Bulls tonight in Oshkosh!!#FearTheDeer | #HerdUp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Νοεμβρίου 2019