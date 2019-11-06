To NBA live στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Χόρνετς-Πέισερς
02:00 Καβς-Σέλτικς
02:30 Χοκς-Σπερς
03:00 Μπουλς-Λέικερς
03:00 Θάντερ-Μάτζικ
04:00 Νάγκετς-Χιτ
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT ST PETERSBURG 0vs
RB LEIPZIG 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 0vs
SLAVIA PRAHA 0
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
KRC GENK 1
ΤΕΛΙΚΟ
SSC NAPOLI 1vs
RED BULL SALZBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
OLYMPIQUE LYON 3vs
BENFICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BORUSSIA DORTMUND 3vs
INTER 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHELSEA 4vs
AFC AJAX 4
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA CF 4vs
OSC LILLE 1
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
JUVENTUS -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
ATLETICO MADRID -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ATALANTA -vs
MANCHESTER CITY -
REAL MADRID -vs
GALATASARAY -
DINAMO ZAGREB -vs
SHAKHTAR DONETSK -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
CLUB BRUGGE -
LIVE
CLEVELAND CAVALIERS 13vs
BOSTON CELTICS 19
LIVE
CHARLOTTE HORNETS 10vs
INDIANA PACERS 25
ATLANTA HAWKS -vs
SAN ANTONIO SPURS -
OKLAHOMA CITY -vs
ORLANDO MAGIC -
CHICAGO BULLS -vs
LOS ANGELES LAKERS -
DENVER NUGGETS -vs
MIAMI HEAT -
SHAKHTAR SOLIGORSK -vs
VALEPA SASTAMALA -
CMS ARCADA GALATI -vs
OK VOJVODINA -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
VITORIA GUIMARAES -vs
ARSENAL -
UNICS KAZAN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
MACCABI RISHON -
BUDUCNOST -vs
UNICAJA -
LIMOGES -vs
TOFAS -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RATIOPHARM ULM -
JOVENTUT BADALONA -vs
NANTERRE 92 -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΕΚ -
NEPTUNAS -vs
ZARAGOZA -
HAPOEL JERUSALEM -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
ANTWERP GIANTS -vs
RASTA VECHTA -
SIG STRASBOURG -vs
HAPOEL UNET HOLON -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
BESIKTAS -
BAXI MANRESA -vs
TURK TELEKOM -
Oι Νάγκετς κοντράρονται με τους Χιτ και οι Λέικερς παίζουν με τους Μπουλς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Χόρνετς-Πέισερς
02:00 Καβς-Σέλτικς
02:30 Χοκς-Σπερς
03:00 Μπουλς-Λέικερς
03:00 Θάντερ-Μάτζικ
04:00 Νάγκετς-Χιτ