Ντόντσιτς: Συνεχίζει να γράφει ιστορία! (pic)

Ο Λούκα είναι ο παίκτης που δεν έχει... ηλικία. Που δεν περιμένει να ωριμάσει. Που δεν θέλει χρόνο για να σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ο ηγέτης των Μάβερικς είναι ο:

- Πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει τουλάχιστον 29 πόντους, 15 ασίστ και 14 ριμπαόυντ σε δύο σερί ματς.

- Νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει συνεχόμενα triple doubles με 25 πόντους τουλάχιστον.

- Ο 2ος παίκτης στην ιστορία των Μαβς που έχει δύο φορές σερί 15 ασίστ, πιάνοντας τον Τζέισον Κιντ.

LUKA DONCIC

- 1st player in @NBAHistory to record at least 29 PTS, 15 AST, 13 REB in back-to-back games.

- Youngest in NBA History to record consecutive 25-point triple-doubles.

- 2nd player in @dallasmavs franchise history with back-to-back 15-AST games, joining Jason Kidd. pic.twitter.com/aTzNKdCOhG

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 4, 2019