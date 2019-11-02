Το τρομερό κάρφωμα του Γιάννη (vid)

Για το τέλος κρατούσε το εντυπωσιακό κάρφωμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μας το προσέφερε στο παιχνίδι με τους Μάτζικ!
Giannis is a baaaaaad man #FearTheDeer pic.twitter.com/10F0t6m0Qy
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 65vs
MACCABI TEL AVIV 90
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 70vs
CSKA MOSCOW 87
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 76vs
ZALGIRIS KAUNAS 79
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 81vs
LYON-VILLEURBANNE 72
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 83vs
FC BARCELONA 70
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 93vs
BAYERN MUNCHEN 60
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 85vs
ALBA BERLIN 71
ΤΕΛΙΚΟ
DIJON FCO 2vs
PARIS SAINT-GERMAIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
TSG 1899 HOFFENHEIM 3vs
PADERBORN 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86vs
ANADOLU EFES 70
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ESPANYOL -vs
VALENCIA CF -
LEVANTE UD -vs
FC BARCELONA -
SEVILLA FC -vs
ATLETICO MADRID -
REAL MADRID -vs
REAL BETIS -
AFC BOURNEMOUTH -vs
MANCHESTER UNITED -
ARSENAL -vs
WOLVES -
MANCHESTER CITY -vs
SOUTHAMPTON FC -
ASTON VILLA -vs
LIVERPOOL FC -
SHEFFIELD UNITED -vs
BURNLEY FC -
BRIGHTON & HOVE -vs
NORWICH CITY -
WEST HAM UNITED -vs
NEWCASTLE UNITED -
WATFORD FC -vs
CHELSEA -
AS ROMA -vs
SSC NAPOLI -
FC BOLOGNA -vs
INTER -
TORINO FC -vs
JUVENTUS -
SV WERDER BREMEN -vs
SC FREIBURG -
RB LEIPZIG -vs
1. FSV MAINZ 05 -
BORUSSIA DORTMUND -vs
VFL WOLFSBURG -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
BAYERN MUNCHEN -
UNION BERLIN -vs
HERTHA BSC -
ΑΡΗΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
LIVE
BOSTON CELTICS 97vs
NEW YORK KNICKS 94
LIVE
CHICAGO BULLS 79vs
DETROIT PISTONS 72
LIVE
DALLAS MAVERICKS 4vs
LOS ANGELES LAKERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 102vs
CLEVELAND CAVALIERS 95
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 91vs
MILWAUKEE BUCKS 123
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 123vs
HOUSTON ROCKETS 116
SACRAMENTO KINGS -vs
UTAH JAZZ -
GOLDEN STATE -vs
SAN ANTONIO SPURS -
OKLAHOMA CITY -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
BESIKTAS -vs
BUYUKCEKMECE -
PINAR KARSIYAKA -vs
TURK TELEKOM -
TOFAS -vs
GALATASARAY -
OGM ORMANSPOR -vs
GAZIANTEP -
DINAMO MOSKVA -vs
AKHMAT GROZNY -
UFA -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
FK SOCHI -vs
TAMBOV -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
CSKA MOSCOW -
KONYASPOR -vs
GENCLERBIRLIGI -
ALANYASPOR -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
TRABZONSPOR -vs
GOZTEPE -
ANTALYASPOR -vs
BESIKTAS -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
OFI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
OSC LILLE -
FC METZ -vs
MONTPELLIER HSC -
ANGERS SCO -vs
RC STRASBOURG -
NIMES OLYMPIQUE -vs
STADE RENNES -
AMIENS SC -vs
BREST -
TOULOUSE FC -vs
OLYMPIQUE LYON -
MORABANC ANDORRA -vs
UCAM MURCIA -
BAXI MANRESA -vs
BILBAO BASKET -
SAN PABLO BURGOS -vs
ZARAGOZA -
SASSARI -vs
VIRTUS ROMA -
Στην τελευταία περίοδο κάρφωσε εντυπωσιακά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κάτι που δεν είχε κάνει σε όλο το παιχνίδι!
Για το τέλος κρατούσε το εντυπωσιακό κάρφωμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μας το προσέφερε στο παιχνίδι με τους Μάτζικ!
Giannis is a baaaaaad man #FearTheDeer pic.twitter.com/10F0t6m0Qy
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2019