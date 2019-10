Χαμός στο Σίξερς-Τιμπεργουλβς, μπουκέτα Εμπίντ με Τάουνς (vids)

«Τρελό» ξύλο στον αγώνα των Σίξερς με τους Τίμπεργουλβς, ανάμεσα στους δύο σέντερ των ομάδων. Οι Εμπίντ και Τάουνς όχι απλά πιάστηκαν στα χέρια, αλλά άρχισαν και τα μπουκέτα, με τους συμπαίκτες τους να προσπαθούν να τους χωρίσουν χωρίς επιτυχία. Εκτός από αυτό είχαμε και το κεφαλοκλείδωμα του Σίμονς σε έναν αγώνα που έχει πολύ ξύλο συνολικά...

KAT and Embiid GOING AT IT.

SIMMONS THREW KAT IN A CHOKEHOLD

Almost looks like he was tapping too.

