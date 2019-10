Άπαντες στο γήπεδο των Χιτ «πάγωσαν» βλέποντας τον Τρέι Γιανγκ να πέφτει στο έδαφος σφαδάζοντας.

Ο ηγέτης των Χοκς γύρισε τον δεξί αστράγαλο του ωστόσο όπως ενημέρωσε ο Adrian Wojnarowski, παρουσίασε βελτίωση σήμερα, δεν θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση κι αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα.

Good news for Atlanta guard Trae Young, per sources: Improvement on his right ankle today. No plans for an MRI. He could return as soon as next week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 30, 2019