O Άντονι Ντέιβις στα... χνάρια του Σακίλ! (pic)

Στην αναμέτρηση με τους Μέμφις Γκρίζλις αγωνίστηκε 31 λεπτά και σε αυτό το διάστημα σημείωσε 40 πόντους ενώ μάζεψε και 20 ριμπάουντ!

Όπερ και σημαίνει ότι έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς ύστερα από 16 χρόνια που κατάφερε να τελειώσει ένα ματς έχοντας 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ!

Ο τελευταίος που το είχε πετύχει ήταν ο Σακίλ Ο' Νιλ στις 21 Μαρτίου 2003 και πιο συγκεκριμένα σε αναμέτρηση των Λέικερς με τους Σέλτικς (104-96 η ομάδα του Λος Άντζελες), όταν είχε 48 πόντους (19/24 δίποντα, 10/19 βολές) και 20 ριμπάουντ!

AD became the first Lakers player since Shaq (March, 2003) to post 40+ PTS, 20+ REB in a game.

He did it in 31 minutes, which is the fastest 40-20 game in NBA history pic.twitter.com/ocZzsAYFDp

