Έπιασε Ουέιντ γράφοντας ιστορία ο Χίρο (vid)

Οι Χιτ επικράτησαν με 112-97 των Χοκς φτάνοντας στο 3-1 με τον Τάιλερ Χίρο εκτός από πρώτος σκόρερ, να γράφει και ιστορία. Συγκεκριμένα ο 19χρονος γκαρντ πέτυχε 29 πόντους και ισοφάρισε τον μεγάλο Ντουέιν Ουέιντ όσον αφορά τους περισσότερους πόντους ποπυ έχει πετύχει ρούκι με την ομάδα του Μαϊάμι. Μέρα που ο Χίρο είναι δεδομένο πως δεν θα ξεχάσει ποτέ του.

Tyler Herro went off for 29 pts, the most by a Heat rookie since @DwyaneWade in 2004. pic.twitter.com/dG9lzQtOmt

— SportsCenter (@SportsCenter) October 30, 2019