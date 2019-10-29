Tο ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Tα αποψινά ματς
01:00 Πίστονς-Πέισερς
01:00 Νικς-Μπουλς
01:30 Χοκς-Σίξερς
01:30 Ράπτορς-Μάτζικ
02:00 Ρόκετς-Θάντερ
02:00 Μπακς-Καβς
02:00 Πέλικανς-Ουόριορς
02:30 Σπερς-Μπλέιζερς
04:00 Σανς-Τζαζ
04:00 Κινγκς-Νάγκετς
04:30 Κλίπερς-Χόρνετς
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4vs
ΛΑΜΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
TOTTENHAM HOTSPUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 4vs
OLYMPIQUE MARSEILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARSENAL 2vs
CRYSTAL PALACE 2
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 1vs
MANCHESTER UNITED 3
ΤΕΛΙΚΟ
AS ROMA 2vs
AC MILAN 1
DEPORTIVO ALAVES -vs
ATLETICO MADRID -
FC BARCELONA -vs
REAL VALLADOLID -
PARMA -vs
HELLAS VERONA -
BRESCIA -vs
INTER -
BC KHIMKI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ANADOLU EFES -vs
CRVENA ZVEZDA -
ALBA BERLIN -vs
MILANO -
LYON-VILLEURBANNE -vs
KIROLBET BASKONIA -
LIVE
DETROIT PISTONS 78vs
INDIANA PACERS 71
LIVE
NEW YORK KNICKS 68vs
CHICAGO BULLS 76
LIVE
TORONTO RAPTORS 51vs
ORLANDO MAGIC 46
LIVE
ATLANTA HAWKS 60vs
PHILADELPHIA 76ERS 63
LIVE
HOUSTON ROCKETS 29vs
OKLAHOMA CITY 39
LIVE
NEW ORLEANS PELICANS 23vs
GOLDEN STATE 27
LIVE
MILWAUKEE BUCKS 40vs
CLEVELAND CAVALIERS 33
LIVE
SAN ANTONIO SPURS 0vs
PORTLAND 6
PHOENIX SUNS -vs
UTAH JAZZ -
SACRAMENTO KINGS -vs
DENVER NUGGETS -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
CHARLOTTE HORNETS -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
MORNAR BAR -
BANDIRMA B.I.K. -vs
SAN PABLO BURGOS -
ANWIL WLOCLAWEK -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
ΠΑΟΚ -vs
NEPTUNAS -
BONN -vs
BESIKTAS -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
HAPOEL UNET HOLON -
SIG STRASBOURG -vs
BAXI MANRESA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
RYTAS -vs
UMANA REYER VENEZIA -
RATIOPHARM ULM -vs
MACCABI RISHON -
NANTERRE 92 -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
JOVENTUT BADALONA -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
HARINGEY BOROUGH -vs
YEOVIL TOWN -
SL BENFICA -vs
OK MLADOST BRCKO -
Oι Μπακς κοντράρονται με τους Καβς και οι Ράπτορς με τους Μάτζικ. Δείτε την εξέλιξη των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Tα αποψινά ματς
01:00 Πίστονς-Πέισερς
01:00 Νικς-Μπουλς
01:30 Χοκς-Σίξερς
01:30 Ράπτορς-Μάτζικ
02:00 Ρόκετς-Θάντερ
02:00 Μπακς-Καβς
02:00 Πέλικανς-Ουόριορς
02:30 Σπερς-Μπλέιζερς
04:00 Σανς-Τζαζ
04:00 Κινγκς-Νάγκετς
04:30 Κλίπερς-Χόρνετς