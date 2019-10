Γκριν: «Είμαστε σκ@τά αυτή την στιγμή» (vid)

Οι Ουόριορς δεν τα κατάφεραν να κερδίσουν ούτε τους Θάντερ και η ομάδα του Όκλαντ πηγαίνει από ήττα σε ήττα.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν για ακόμα μια φορά δεν μάσησε τα λόγια του, δεν κρύφτηκε και παραδέχτηκε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Λείπει η... σπίθα, λείπει η πίστη για ανατροπή, αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή για του περσινούς φιναλίστ και ο Γκριν δεν την αλλάζει.

«Είναι μπάσκετ. Θες να κερδίσεις, κάνεις ό,τι μπορείς, θες να κερδίσεις, το ελπίζεις, κάνεις ό,τι μπορείς, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. Θα ήθελα να μας δω να παίζουμε πιο δυνατά, αυτό θα βοηθούσε λίγο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε γαμη@@να σκατά αυτή την στιγμή. Ελπίζω ότι θα βελτιωθούμε, θα συνεχίσω να προσπαθώ, αλλά δεν είμαστε καλοί τώρα. Δεν μπορώ να βρω καλύτερο τρόπο να το πω. Μπορώ να προσπαθήσω στα ισπανικά, αλλά δεν είμαι καλός σε αυτά... αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ.

Draymond Green after the Warriors’ 120-92 loss: “The reality is we f*****g suck right now.” (via @anthonyVslater) pic.twitter.com/VZQPTO8QZW

— SLAM (@SLAMonline) October 27, 2019