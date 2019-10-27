Σίακαμ με 19, Ιμπάκα με 18 και Ανουόμπι με 17 πόντους ξεχώρισαν για την ομάδα του Τορόντο.
Για τους Μπουλς, ο Κάρτερ Τζούνιορ είχε 12 πόντους κι ο ΛαΒιν 11.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-24,17-24,22-36,22-24
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 82vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 70vs
LYON-VILLEURBANNE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 66vs
CSKA MOSCOW 82
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 87vs
FENERBAHCE BEKO 74
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHAMPTON FC 0vs
LEICESTER CITY 9
ΤΕΛΙΚΟ
1. FSV MAINZ 05 3vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC NANTES 0vs
AS MONACO 1
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 4vs
DEPORTIVO ALAVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
HELLAS VERONA 0vs
US SASSUOLO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 79vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
CELTA DE VIGO -vs
REAL SOCIEDAD -
GRANADA CF -vs
REAL BETIS -
LEVANTE UD -vs
ESPANYOL -
SEVILLA FC -vs
GETAFE CF -
OSASUNA -vs
VALENCIA CF -
NEWCASTLE UNITED -vs
WOLVES -
NORWICH CITY -vs
MANCHESTER UNITED -
LIVERPOOL FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ARSENAL -vs
CRYSTAL PALACE -
FC BOLOGNA -vs
SAMPDORIA -
SPAL -vs
SSC NAPOLI -
ATALANTA -vs
UDINESE -
TORINO FC -vs
CAGLIARI -
AS ROMA -vs
AC MILAN -
ACF FIORENTINA -vs
LAZIO -
VFL WOLFSBURG -vs
FC AUGSBURG -
B. MONCHENGLADBACH -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΑΕΚ -
LIVE
PHOENIX SUNS 45vs
LOS ANGELES CLIPPERS 42
LIVE
UTAH JAZZ 100vs
SACRAMENTO KINGS 67
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 126vs
MIAMI HEAT 131
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 111vs
PHILADELPHIA 76ERS 117
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 103vs
ORLANDO MAGIC 99
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 95vs
BOSTON CELTICS 118
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 126vs
NEW ORLEANS PELICANS 123
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
INDIANA PACERS 99
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 84vs
TORONTO RAPTORS 108
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 124vs
WASHINGTON WIZARDS 122
OKLAHOMA CITY -vs
GOLDEN STATE -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
BROOKLYN NETS -
BUYUKCEKMECE -vs
BANDIRMA B.I.K. -
GALATASARAY -vs
FENERBAHCE BEKO -
TURK TELEKOM -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
YENI MALATYASPOR -vs
KAYSERISPOR -
GOZTEPE -vs
KASIMPASA -
GENCLERBIRLIGI -vs
DENIZLISPOR -
BESIKTAS -vs
GALATASARAY -
KRYLIA SOVETOV -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
SPARTAK MOSKVA -
CSKA MOSCOW -vs
DINAMO MOSKVA -
FK KRASNODAR -vs
ORENBURG -
REAL MADRID -vs
BAXI MANRESA -
BILBAO BASKET -vs
FUENLABRADA -
REAL BETIS -vs
MORABANC ANDORRA -
ZARAGOZA -vs
FC BARCELONA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
KIROLBET BASKONIA -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
VIRTUS ROMA -vs
MILANO -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VL PESARO -vs
REGGIANA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ORIORA PISTOIA -
RED OCTOBER CANTU -vs
SASSARI -
STADE RENNES -vs
TOULOUSE FC -
AS SAINT-ETIENNE -vs
AMIENS SC -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
Οι Μπουλς αντιμετωπίζουν τους Ράπτορςς και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση του αγώνα. Το Τορόντο είχε εύκολο βράδυ απέναντι στους Μπουλς των οποίων και επικράτησε με 108-84 για να κάνει με χαλαρό τρόπο το 2-1.
Σίακαμ με 19, Ιμπάκα με 18 και Ανουόμπι με 17 πόντους ξεχώρισαν για την ομάδα του Τορόντο.
Για τους Μπουλς, ο Κάρτερ Τζούνιορ είχε 12 πόντους κι ο ΛαΒιν 11.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-24,17-24,22-36,22-24