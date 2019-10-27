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Μπουλς - Ράπτορς 84-108

Μπουλς - Ράπτορς 84-108

Μπουλς - Ράπτορς 84-108
Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώνα

Οι Μπουλς αντιμετωπίζουν τους Ράπτορςς και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση του αγώνα. Το Τορόντο είχε εύκολο βράδυ απέναντι στους Μπουλς των οποίων και επικράτησε με 108-84 για να κάνει με χαλαρό τρόπο το 2-1.

Σίακαμ με 19, Ιμπάκα με 18 και Ανουόμπι με 17 πόντους ξεχώρισαν για την ομάδα του Τορόντο.

Για τους Μπουλς, ο Κάρτερ Τζούνιορ είχε 12 πόντους κι ο ΛαΒιν 11.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-24,17-24,22-36,22-24

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