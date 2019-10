Απίθανος Κάιρι Ίρβινγκ! Ο άσος των Νέτς, έτρεξε την ομάδα του στην επίθεση μέχρι να σταματήσει να βγάλει μια μαγική ασίστ κάτω από τα δικά του πόδια!

Kyrie getting fancy with it pic.twitter.com/wTibOAllgZ

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 26, 2019