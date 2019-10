Το παιχνίδι των Πέλικανς με τους Μάβερικς θα παρακολουθήσει από κοντά ο Ζάιον Ουίλιαμσον. Ο άσος των Πέλικανς, υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα απουσιάσει για έξι μήνες, όμως βρέθηκε στο γήπεδο της ομάδας του με πατερίτσα ώστε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για το Νο.1 του φετινού ντραφτ.

Zion Williamson is in the building. pic.twitter.com/De3KJZ9oyK

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) October 25, 2019