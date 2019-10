Λέοναρντ: «Πιεστήκαμε στα όρια την τελευταία εβδομάδα, βγήκε σήμερα» (vid)

Μεγάλη νίκη των Κλίπερς επί των Λέικερς στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, με τον Καουάι Λέοναρντ να κάνει... πράγματα και θαύματα. Ο περσινός MVP των Τελικών οδήγησε την νέα του ομάδα στην νίκη και δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του μετά το τέλος του παιχνιδιού.

«Είναι σπουδαία. Έχω πολλά συναισθήματα για το πρώτο μου παιχνίδι, αλλά είμαι χαρούμενος που βγήκαμε έξω και πήραμε την νίκη. Κάναμε σπουδαίες προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα, πιεστήκαμε όλοι στα όρια και απέδωσε σήμερα. Όταν είμαι στο παρκέ και παίζω ''κλειδώνω'' , σκέφτομαι το επόμενο σύστημα, αλλά πριν το παιχνίδι χθες το βράδυ είχα πολλά συναισθήματα, ήξερα ότι η οικογένεια μου θα ήταν εδώ και θα έπαιζα στο Staples στην γενέτειρα μου.

Αυτό είναι σπουδαίο. Είδατε τι έκαναν πέρυσι. Αυτή η ομάδα παλεύει. Παλεύει σκληρά κάθε βράδυ και απλά επειδή εγώ είμαι εδώ ή ο Πολ είναι εδώ δεν θα σταματήσουμε. Μας λείπουν κάποια κομμάτια ακόμα... Θα είναι σπουδαίο όταν μαζευτούμε όλοι».

.@ALaForce catches up with Kawhi after the Clippers’ opening night win. pic.twitter.com/2SCTwEJzSQ

— NBA on TNT (@NBAonTNT) October 23, 2019