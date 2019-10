Μούρνινγκ: «Ο Μπάτλερ έχει το DNA των Χιτ»

Έχει πάρει πρωτάθλημα με τους Χιτ και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα τους.

Ο Αλόνζο Μούρνινγκ μίλησε για το αγαπημένοτ υο Μαϊάμι και στάθηκε στον Τζίμι Μπάρλερ και στο πόσο ταιριάζει στην ομάδα.

«Ξέρω το DNA του. Έχει το DNA των Χιτ και υπήρχε αυτό προτού έρθει στην ομάδα. Το DNA του ταιριάζει με το Μαϊάμι, με την κουλτούρα του. ΄Ήξερα πως θα ταιριάξει αμέσως στην ομάδα», ήταν τα λόγια του.π

“I’m just like those guys,” said Butler. “Got up out of the mud, just worked my way to be where I am. I want to play as long as those guys played. I wanted to win championships like those guys won championships. I think we can do it here. I talk to those guys all the time. I want that feeling.”