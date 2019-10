«Τετραετή επέκταση σε Χιλντ οι Κινγκς»! (pic)

Ο 26χρονος παίκτης από τις Μπαχάμες μπορεί να έκανε... κόνξες στους Κινγκς, καθώς θεωρούσε «προσβλητικό» το ποσό που τού προσέφερε για ανανέωση η ομάδα, ωστόσο η υπόθεση είχε αίσιο τέλος.

Ο Χιλντ, του οποίου το συμβόλαιο έληγε το καλοκαίρι του 2020, και οι «Βασιλιάδες» συμφώνησαν για τετραετή επέκταση και $94 εκατομμύρια, ενώ με τα μπόνους, το ποσό μπορεί να φτάσει και τα $106 εκατομμύρια.

Deal includes exceedingly reachable bonuses (Top 10 three-point shooting, etc.) that get $86M base guarantee to $94M. Tougher climb to $106M. https://t.co/pJxIJyDKch

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 21, 2019