Και τα πιο ιστορικά γήπεδα έχουν τα... θέματα τους, αφού το Staples Center φαίνεται να έχει κάποια προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Το γήπεδο του Λος Άντζελες γέμισε νερό, με ένα βίντεο που κυκλοφορεί από την αίθουσα Τύπου να δείχνει νερό να πέφτει με μεγάλη δύναμη, ενώ οι τηλεοράσεις συνεχίζουν και λειτουργούν κανονικά.

Δείτε το βίντεο:

What is going on at the Staples Center press room?

(via westcoasthky)pic.twitter.com/8P3T7NcB1x

— Steven Candelaria (@StevoCandelaria) October 18, 2019