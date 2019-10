Στο Μαϊάμι μαθαίνουν Her(r)o ball! (vids)

Στο Μαϊάμι φαίνεται πως θα βρουν τον νέο τους ήρωα στο πρόσωπο του Ταίλερ Χίρο.

Ο rookie των Χιτ ήταν εκπληκτικός με 23 πόντους (πέτυχε τους 14 πρώτους πόντους της ομάδας του στο ματς με 5/5 σουτ) και 5/7 τρίποντα, όντας πρωταγωνιστής στην επικράτηση του συνόλου του Σποέλστρα με 120-87.

Καλό ματς και οι Αντεμπάγιο με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Τζόουνς με 14 και 9 ριμπόυντ, αλλά και ο Μέγιερς Λέοναρντ με 5 και 7 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ο Γιανγκ είχε 23 και ο Κόλινς 14 με 7 ριμπάουντ.

14 points (5-5 FG) for @raf_tyler in just 5 minutos!

What an offensive Herro.pic.twitter.com/HT93EJso4x

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 14, 2019