Ο Χαρτ άλλαξε συμπαίκτες, αλλά ακόμα περιμένει high 5! (vids)

Κάποιο πρόβλημα υπάρχει μεταξύ του Τζος Χαρτ και των συμπαικτών του, όπου κι αν αγωνίζεται. Στους Λέικερς έμενε συχνά... ξεκρέμαστος στα high 5 και μάλιστα υπάρχουν χιουμοριστικά βίντεο, που το αποδεικνύουν. Ο παίκτης άλλαξε ομάδα, είναι πλέον μέλος των Πέλικανς, αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει.

Ο Χαρτ ανέβασε και πάλι βίντεο, που και στην Νέα Ορλεάνη περιμένει για ένα high 5 από τους συμπαίκτες του, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα απ' ότι στο Λος Άντζελες.

.@joshhart *still* can't get a high-five

(via @PelicansNBA) pic.twitter.com/3k8ygxJd5a

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 13, 2019