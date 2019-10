Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς έχει υποστεί ένα μικρό κάταγμα στα πλευρά και αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές του επόμενου μήνα.

Όπερ και σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα.

Bucks guard Eric Bledsoe has suffered a small fracture of his rib and will miss up to two-to-three weeks, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

