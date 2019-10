Θανάσης: «Έχω μάθει πολλά από τον Γιάννη, ευλογία να είμαι στο Μιλγουόκι» (vid)

Οι Μπακς δεν είχαν κανένα πρόβλημα κόντρα στους Τζαζ και έδειξαν να κάνουν βήματα προς τα εμπρός. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν αλάνθαστος, με τέλεια στατιστική και είχε 9 πόντους και 5 ριμπάουντ. Μετά το τέλος του παιχνιδιού τόνισε σε δηλώσεις του πόσο ευλογημένος είναι που βρίσκεται στο Μιλγουόκι και τους Μπακς.

«Είμαι ενθουσιασμένος, όλοι παίζουν σκληρά, το κοινό είναι απίστευτο και είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Είναι ευλογία να παίζω με τον Γιάννη, να είμαι εδώ, ολοκληρωτικά στο Μιλγουόκι, να είμαι με την οικογένεια μου, τους Μπακς, είναι ευλογία...

Έχω μάθει πολλά από τον Γιάννη, αλήθεια πολλά. Στον πάγκο πάντως μιλούσαμε για το παιχνίδι. Έχουμε φτάσει σε στόχους μας ως ομάδα, πρέπει να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και στο τέλος ελπίζω να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι υπέροχα εδώ».

The @Bucks' @Thanasis_ante43 on playing with his brother @Giannis_An34 pic.twitter.com/7OPdJfIhb7

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) October 10, 2019