Σε ακόμα ένα ματς του Bronny βρέθηκε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς πήγε να δει τον γιου του και μας έδωσε την ευκαιρία για το στιγμιότυπο του ματς.

Ένας αντίπαλος του Bronny ευστόχησε σε τρίποντο και αμέσως κοίταξε προς τον ΛεΜπρόν, ρίχνοντας του ένα... βέλος στον πανηγυρισμό.

Δείτε τι έκανε

Kid hits the three and did this to Lebron.. pic.twitter.com/7ZbGSVHvEb

— Ballislife.com (@Ballislife) October 5, 2019