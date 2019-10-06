«Ιπτάμενος» Ντέιβις στην κορυφή του TOP 5 (vid)

Φιλικά παίζουν οι ομάδες του ΝΒΑ, το οποίο έφτιαξε το TOP 5.
Στην κορυφή συναντάμε την συνεργασία των παικτών των Λέικερς.
Ο Ρόντο ύψωσε και ο Ντέιβις τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.
Δείτε τις 5 καλύτερες φάσεις της βραδιάς.
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
MANCHESTER CITY -vs
WOLVES -
NEWCASTLE UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
FC BARCELONA -vs
SEVILLA FC -
INTER -vs
JUVENTUS -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΡΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
MALLORCA -vs
ESPANYOL -
CELTA DE VIGO -vs
ATHLETIC BILBAO -
REAL VALLADOLID -vs
ATLETICO MADRID -
REAL SOCIEDAD -vs
GETAFE CF -
FC BARCELONA -vs
SEVILLA FC -
MANCHESTER CITY -vs
WOLVES -
ARSENAL -vs
AFC BOURNEMOUTH -
SOUTHAMPTON FC -vs
CHELSEA -
NEWCASTLE UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
ACF FIORENTINA -vs
UDINESE -
AS ROMA -vs
CAGLIARI -
FC BOLOGNA -vs
LAZIO -
ATALANTA -vs
LECCE -
TORINO FC -vs
SSC NAPOLI -
INTER -vs
JUVENTUS -
B. MONCHENGLADBACH -vs
FC AUGSBURG -
VFL WOLFSBURG -vs
UNION BERLIN -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
SV WERDER BREMEN -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 101vs
LOS ANGELES LAKERS 123
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 89vs
ORLANDO MAGIC 125
LIVE
URAL 0vs
ZENIT ST PETERSBURG 2
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
ARSENAL TULA -
CSKA MOSCOW -vs
ROSTOV -
FK KRASNODAR -vs
SPARTAK MOSKVA -
PINAR KARSIYAKA -vs
BUYUKCEKMECE -
AFYON BELEDIYE -vs
TURK TELEKOM -
OGM ORMANSPOR -vs
BANDIRMA B.I.K. -
FENERBAHCE BEKO -vs
GAZIANTEP -
VIRTUS ROMA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
MILANO -vs
ALMA TRIESTE -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
RED OCTOBER CANTU -vs
REGGIANA -
DE LONGHI TREVISO -vs
ORIORA PISTOIA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
FUENLABRADA -vs
ESTUDIANTES -
BAXI MANRESA -vs
GRAN CANARIA -
VALENCIA -vs
REAL BETIS -
KIROLBET BASKONIA -vs
UNICAJA -
MORABANC ANDORRA -vs
FC BARCELONA -
SIVASSPOR -vs
ANKARAGUCU -
BESIKTAS -vs
ALANYASPOR -
GAZISEHIR GAZIANTEP -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
RIZESPOR -vs
TRABZONSPOR -
IERAPETRA -vs
NIKI VOLOS -
OLYMPIAKOS VOLOS -vs
VERIA FC -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
OSC LILLE -vs
NIMES OLYMPIQUE -
STADE RENNES -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
OLYMPIQUE LYON -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
Ο Άντονι Ντέιβις πήρε την πάσα του Ρόντο και απογειώθηκε, καταφέρνοντας να βρεθεί στην κορυφή του TOP 5.
Φιλικά παίζουν οι ομάδες του ΝΒΑ, το οποίο έφτιαξε το TOP 5.
Στην κορυφή συναντάμε την συνεργασία των παικτών των Λέικερς.
Ο Ρόντο ύψωσε και ο Ντέιβις τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.
Δείτε τις 5 καλύτερες φάσεις της βραδιάς.