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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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«Ιπτάμενος» Ντέιβις στην κορυφή του TOP 5 (vid)

«Ιπτάμενος» Ντέιβις στην κορυφή του TOP 5 (vid)

«Ιπτάμενος» Ντέιβις στην κορυφή του TOP 5 (vid)

Ο Άντονι Ντέιβις πήρε την πάσα του Ρόντο και απογειώθηκε, καταφέρνοντας να βρεθεί στην κορυφή του TOP 5.

Φιλικά παίζουν οι ομάδες του ΝΒΑ, το οποίο έφτιαξε το TOP 5.

Στην κορυφή συναντάμε την συνεργασία των παικτών των Λέικερς.

Ο Ρόντο ύψωσε και ο Ντέιβις τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.

Δείτε τις 5 καλύτερες φάσεις της βραδιάς.

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