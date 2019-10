ΛεΜπρον για Αντετοκούνμπο: «Θα ανακτήσω τον θρόνο μου» (vid)

Όλο και περισσότεροι βάζουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πρώτο στην λίστα με τον κορυφαίο του ΝΒΑ. Το ESPN για πρώτη φορά στην ιστορία της λίστας με την πρόβλεψη για τον κορυφαίο της σεζόν έριξε τον «Βασιλιά» στην τρίτη θέση, ενώ η κουβέντα συνεχώς γυρνά γύρω από τον περσινό MVP, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Κέντρικ Πέρκινς, ο πρώην ΝΒΑer, παραδέχτηκε ότι έκανε ένα tweet στο οποίο έβαλε και αυτός με την σειρά του πρώτο τον «Greek Freak», αλλά του απάντησε ο ΛεΜπρον λέγοντας του ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψει στον... θρόνο του.

Η «μάχη» του ΝΒΑ αναμένεται πιο... καυτή από ποτέ και ο Γιάννης είναι έτοιμος να πέσει στην φωτιά πιο μάχιμος από ποτέ.

.@KendrickPerkins texted @KingJames after tweeting that Giannis is the best player in the NBA.

LeBron's response to Perk:

"In due time, I will reclaim my throne."

pic.twitter.com/yl75pi0BDk

— ScalAndPals (@ScalAndPals) October 3, 2019