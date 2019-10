Εντυπωσιακοί θα είναι τη νέα σεζόν οι Σίξερς.

Οι παίκτες που θα βρίσκονται στην βασική πεντάδα της Φιλαδέλφεια φωτογραφήθηκαν μαζί και έδειξαν έτοιμοι για μια σεζόν που η ομάδα έχει φιλοδοξίες που φτάνουν μέχρι τον τίτλο.

Στο παρκέ θα έχουν τους Σίμονς, Ρίτσαρντσον, Χάρις, Χόρφορντ και Εμπίντ. Μια πεντάδα που... τρομάζει κάθε αντίπαλο.

Sixers' new starting five looking good

(via @NBA) pic.twitter.com/wTF1ox0I1v

