Ο «θηλυκός Κάρι» είναι 16 ετών και λέγεται Κάρι! (vid)

Σίγουρα ο Στεφ Κάρι θα είναι περήφανος για αυτό το κορίτσι.

Η Τζέιντα Κάρι (δεν είναι τυχαίο ότι έχουν το ίδιο επίθετο) είναι μόλις 16 ετών και θυμίζει πάρα πολύ τον σταρ των Ουόριορς.

Εξαιρετικός χειρισμός ντρίμπλας και θανατηφόρο τρίποντο, ενώ φορά τη φανέλα με το νούμερο 30.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Λογικά σε λίγα χρόνια θα την δούμε στο WNBA.

She's only 16... Her name is Jayda Curry, she wears #30 and plays like Steph Curry.. She's TOO NICE! pic.twitter.com/5P3LICCO61

— Ballislife.com (@Ballislife) September 27, 2019