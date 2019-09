Ντέιβις για Ολυμπιακούς Αγώνες: «Ποπ, είμαι έτοιμος» (vid)

Ένας ένας οι Αμερικάνοι σταρ, μετά τις αρνήσεις του φετινού καλοκαιριού, αρχίζουν να δηλώνουν ότι θα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ο Άντονι Ντέιβις πήρε σειρά και δήλωσε ότι θέλει και εκείνος να βρίσκεται στο ρόστερ της Αμερικής που θα παλέψει για ένα μετάλλιο το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Θέλω να παίξω, θέλω να παίξω για τις ΗΠΑ. Το ελπίζω... Ποπ, είμαι έτοιμος».

"Hey Pop, I'm ready."

Anthony Davis joins #TheJump and says he wants to play for Team USA in the 2020 Olympics. pic.twitter.com/5Fpw2CNN8V

