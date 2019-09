Ο πρώην παίκτης των Νικς είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τους Κλίπερς, για να αρχίσει προπονήσεις μαζί τους και να διεκδικήσει την τελευταία θέση στο ρόστερ τους, αλλά αυτή ακυρώθηκε.

Ο 34χρονος σέντερ ήταν υποψήφιος και για τους Λέικερς, για να καλύψει το κενό του τραυματία ΝτεΜάρκους Κάζινς, αλλά οι «λιμνάνθρωποι» προτίμησαν τελικά τον Ντουάιτ Χάουαρντ.

Sources: Joakim Noah Will Not Work out for the Clippers https://t.co/qncjieoT1k Getty Joakim Noah The Clippe... pic.twitter.com/jj4yhhIClI — USA UK News (@trendsNewsday) September 26, 2019

Joakim Noah has now been rebuffed by both Los Angeles teams. https://t.co/llgKVRdsNv pic.twitter.com/DKke2uJgM8 — theScore (@theScore) September 26, 2019

The latest on Joakim Noah possibly playing for the Clippers. #Clippers pic.twitter.com/10KjyOZ9Kr — Clippers Nation (@ClipperNationCP) September 26, 2019