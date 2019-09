Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ επιστρέφει στο ΝΒΑ μετά το σύντομο πέρασμά του από τους Νιου Γιορκ Νικς και ήδη πρόβαρε τη φανέλα με το νούμερο «43» των Μιλγουόκι Μπακς.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από τα social media των «Ελαφιών».

First look



Thanasis in his Bucks uniform!! pic.twitter.com/0GuIaVxLAP

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 24, 2019