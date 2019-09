Οι Μπρούκλιν Νετς δημοσιοποίησαν ένα εντυπωσιακό video στο εσωτερικό του Barclays Center, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά το νέο παρκέ του γηπέδου.

Η καινοτομία έγκειται στο ότι πρόκειται για το πρώτο γκρι παρκέ στην ιστορία του ΝΒΑ, εμπνευσμένο από την πόλη του Μπρούκλιν όπως ανέφερε ο οργανισμός στο Twitter.

Inspired by the borough. Built for the borough.

Introducing our first fully redesigned court of the Brooklyn era pic.twitter.com/NKilJhu9u0

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 23, 2019