Η απάντηση του Κάρι στον Ντουράντ: «Προτιμάω τα Πρωταθλήματα» (pic)

Ο ηγέτης της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο, Στεφ Κάρι, άνοιξε την καρδιά του και ανέλυσε τις σκέψεις του σχετικά αρχικά με την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά και τον Κέβιν Ντουράντ και την φυγή του για το Μπρούκλιν και τους Νετς. Μιλώντας στο ESPN απάντησε στον πρώην συμπαίκτη του και την άποψη του για την επίθεση της ομάδας.

Ο ΚD είχε πει: «Η επίθεση με την κίνηση που ''τρέχαμε'' με τους Ουόριορς δουλεύει μέχρι ένα σημείο. Μπορούμε να βασιστούμε στο σύστημα μας για τους δύο πρώτους γύρους. Τους επόμενους δύο γύρους πρέπει να βάλουμε και ατομικό παιχνίδι».

Με τον Κάρι να απαντά:

«Όλοι θέλουμε να παίζουμε με απομόνωση, με κάποιον τρόπο, στο τέλος της ημέρας. Αλλά προτιμώ να έχω και μερικά πρωταθλήματα».

Steph Curry is standing by the Warriors's style of play pic.twitter.com/SaVO7wj1Mi

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 18, 2019