ΝΒΑ: Salary cap στα 125 εκατ. δολάρια το 2021!

Τα τελευταία καλοκαίρια έχει γίνει χαμός στη free agency και το ίδιο θα γίνει και στο μέλλον.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Charania, το ΝΒΑ ενημέρωσε τις ομάδες πως το καλοκαίρι του 2021 το salary cap θα φτάσει τα 125 εκατ. ευρώ. Μαζί με τους φόρους πάει στα 151!

Εκείνο το καλοκαίρι αναμένεται ο κακός χαμός, αφού οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ, Πολ Τζορτζ και Μπλέικ Γκρίφιν θα είναι free agents.

Τη σεζόν 2020-21 το salary cap θα ανέρχεται στα 116 εκατ. ευρώ.

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη συνεχώς αυξάνει τους διαθέσιμους πόρους των ομάδων και έτσι κάνει ακόμα πιο συναρπαστική την free agency.

NBA informed teams of a $125M salary cap in summer of 2021 -- when LeBron James, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo and Paul George are potential free agents. https://t.co/4Qa70hHyWF

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2019