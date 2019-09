Ομάδα του WNBA την... είπε στον Λούκα Ντόντσιτς (vid)

Η παίκτρια του Ντάλας, Arike Ogunbowale, είναι μεγάλο φαβορί για το «Rookie of the Year» και πήρε τις ευχές του νικητή του αντίστοιχου βραβείου στο ΝΒΑ, Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος γκαρντ κράτησε όλο χαρά μια φανέλα της 22χρονης γκαρντ και είπε: «Ξέρω πως θα είσαι η "Rookie of The Year"! Καλή τύχη!».

Οι Minessota Lynx δεν το άφησαν έτσι, όμως, κι έκαναν retweet το βίντεο, αναφέροντας: «Είπε ένα τύπος που δεν έχει πάει ποτέ σε αγώνα WNBA όλη τη σεζόν, αλλά του έστειλαν μια φανέλα και του είπαν να γράψει ένα βίντεο».

***says a guy who hasn’t been to a @WNBA game all season but got sent a jersey and recorded a scripted video*** https://t.co/WaSSuOnQsV

— Minnesota Lynx (@minnesotalynx) September 4, 2019