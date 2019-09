Κουκ: «Ζω το όνειρο κάθε πόιντ γκαρντ» (pic)

Ο νεαρός γκαρντ άφησε τους Ουόριορς και τον Στεφ Κάρι και την φετινή σεζόν θα αγωνίζεται στους Λέικερς. Στο twitter παραδέχτηκε ότι λατρεύει τους καινούργιους του συμπαίκτες και όσα μπορούν να του μάθουν, λέγοντας ότι ζει το όνειρο κάθε πόιντ γκαρντ.

«Φίλε, θα μαθαίνω από τον Κιντ, τον Ρόντο και τον ΛεΜπρον κάθε μέρα. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΘΕ ΠΟΙΝΤ ΓΚΑΡΝΤ!!Δεν έχω άλλη επιλογή από το να γίνω καλύτερος και να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερο».

Man I get to learn from J. Kidd, Rondo and Bron every single day! A POINT GUARD’S DREAM!! No choice but to get better and learn as much as possible! #LakeShow. RiP DAD!

