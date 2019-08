Ο αδυνατισμένος «Μέλο» προπονεί το γιο του (vid)

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με τον 35χρονο παίκτη να προπονεί το γιο του.

Έτσι και τώρα, ο «Μέλο» δείχνει στον μικρό του κινήσεις που μπορεί να κάνει στο παρκέ και τον βοηθά να ακολουθήσει τα βήματά του.

Αυτό που εντυπωσιάζει, ωστόσο, είναι πως ο Καρμέλο φαίνεται πως έχει χάσει αρκετά κιλά. Ίσως αυτό να είναι και μια κίνηση, στην προσπάθειά του να επανέλθει σε καλή φυσική κατάσταση και να βρει ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

Melo teaching his son Kiyan his ways

Gotta listen up when dad has one of the best scoring arsenals in NBA history

(via @Cbrickley603) pic.twitter.com/wGeP5G5vKh

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 27, 2019