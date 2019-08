Η μεταγραφή του 33χρονου σέντερ στους «λιμνανθρώπους» έγινε επίσημη και γνωστοποιήθηκε ο αριθμός που θα φορά στην φανέλα του τη νέα σεζόν.

Ο Χάουαρντ αφήνει πίσω του τους αριθμούς 8, 12 και 21 που φόρεσε στην 15ετή καριέρα του μέχρι τώρα και όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια, επέλεξε το 39.

Μάλιστα, θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που θα φορέσει αυτόν τον αριθμό. Στην πρώτη του θητεία στους Λέικερς (2012-13) είχε το 12.

Our NBA Insider @ShamsCharania reports Dwight Howard will wear No. 39 next season in his return to the Lakers.

