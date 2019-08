Πόποβιτς: «Πόνος στον κ$%ο ο Μιλς, μας έδωσε μάθημα η Αυστραλία» (vid)

Ο 30χρονος γκαρντ των Σπερς έκανε... πράματα και θάματα κόντρα στην Team USA, δίνοντας τη νίκη στους «Boomers».

Όπως ήταν λογικό, δεν θα... ξέφευγε από τον προπονητή του στο Σαν Αντόνιο, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά (00:44): «Όπως είπα και στο τελευταίο ματς, ο Μιλς είναι πόνος στον κ$%ο! Η Αυστραλία μας έδωσε ένα καλό μάθημα, όσον αφορά το πως θέλουμε να παίξουμε και που πρέπει να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Η ήττα σημαίνει πως πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Κανείς δεν νικά για πάντα. Ό,τι κι αν έρθει, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε καλύτερη ομάδα τώρα, από πριν. Προχωράμε».

