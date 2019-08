Το σήμα των Μπακς στο πέρασμα του χρόνου (vid)

Για 25 συνεχόμενα χρόνια (1968-1993) οι Μπακς συνδέθηκαν με το κλασσικό ελαφάκι που κρατούσε μια μπάλα μπάσκετ στα χέρια του ενώ στη συνέχεια πήρε διαφορετική και πιο επιβλητική μορφή μέχρι το 2006. Έκτοτε και μέχρι το 2015 άλλαξαν τα χρώματα με το πράσινο-κόκκινο να παίρνει τη θέση του μοβ, ενώ την τελευταία τετραετία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του έχουν ντυθεί στα πράσινα.

Take a look at how the @Bucks' logo has evolved over the years! #TeamDay pic.twitter.com/b1ewf9Ra8y

